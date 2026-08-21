Visite commentée du théâtre des 4 Saisons, Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan

Informations pratiques

Visite commentée du théâtre des 4 Saisons 19 et 20 septembre Théâtre des Quatre Saisons Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du lieu, ses coulisses et ses passages secrets.

La scène de la grande salle sera également accessible. Elle accueillera Les Phonotons, des sculptures graphiques et sonores imaginées par le collectif Mille au carré. Cette installation vous invitera à écouter, expérimenter et jouer avec le son et la musique, au cœur d’une acoustique exceptionnelle.

Installation sonore et musicale, visites et autres surprises rythmeront cette découverte.

Théâtre des Quatre Saisons 49 Rue de Mandavit, 33170 Gradignan, France Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir l’histoire du lieu, ses coulisses et ses passages secrets.