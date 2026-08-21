Visite guidée du domaine de Laurenzane, Château de Laurenzanne, Gradignan

Informations pratiques

Visite guidée du domaine de Laurenzane 19 et 20 septembre Château de Laurenzanne Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Autrefois la plus grande propriété viticole de la commune, le domaine de Laurenzane accueille aujourd’hui les services municipaux.

Cette visite retracera l’histoire du château et de sa serre.

Château de Laurenzanne Allées Gaston Rodrigues 33170 Gradignan Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 65 17 http://gradignan.fr Propriété viticole la plus importante de la Ville au XIXème siècle, Laurenzane accueille aujourd’hui les services de la mairie.

Autrefois plus grande propriété viticole de la commune, Laurenzane accueille aujourd’hui les services municipaux. La visite retracera l’histoire du château et de la serre.

©VilleDeGradignan