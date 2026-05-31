Conférence : trésors d’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine, Salle des fêtes de Lussault-sur-Loire, Lussault-sur-Loire

Conférence : trésors d’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine Mardi 30 juin, 18h30 Salle des fêtes de Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T18:30:00+02:00 – 2026-06-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T18:30:00+02:00 – 2026-06-30T20:00:00+02:00

Salle des fêtes de Lussault-sur-Loire route de tours lussault-sur-loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}]

Conférence gratuite conférence orfèvrerie

Calice et patène, Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, T. Cantalupo