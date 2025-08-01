Fête de la Lune Rousse

Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez participer à la fête de la Lune Rousse le vendredi 28 août 2026, au Pôle XXI lieu dit les haut bœufs.

Chaque été, est organisé un accueil de loisirs en plein air destiné aux enfants et aux jeunes de 6 ans à 15 ans: « Prioriterre ». Ainsi qu’un accueil de loisirs pour les enfants entre 3 et 5 ans à Saint-Ouen-les-Vignes.

Cette année ils proposent également 3 séjours pour les enfants de 8 à 15 ans.

Pour clôturer l’été en beauté, ils invitent l’ensemble des adhérents et des partenaires à cette fête organisée avec les enfants.

Au programme

Chansons rock, groupe de musique, exposition et spectacle des enfants.

Soirée spéciale familles, apportez votre panier pour partager le repas. Buvette sur place. Pas de paiement par carte.

Inscription par mail ou téléphone. .

Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 43 40 10 02 espaceviesociale@buldemomes.fr

English :

Come and take part in the Lune Rousse festival on Friday August 28, 2026, at Pôle XXI lieu dit les haut b?ufs.

German :

Nehmen Sie am Freitag, dem 28. August 2026, am Pol XXI lieu dit les haut b?ufs am Fest des Roten Mondes teil.

Italiano :

Partecipate al festival Lune Rousse venerdì 28 agosto 2026, presso il Pôle XXI lieu dit les haut b?ufs.

Espanol :

Venga a participar en la fiesta de la Lune Rousse el viernes 28 de agosto de 2026, en el Pôle XXI lieu dit les haut bœufs.

L’événement Fête de la Lune Rousse Lussault-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE AMBOISE