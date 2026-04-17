Lussault-sur-Loire

La nuit des églises Conférence L’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine à Lussault-sur-Loire

Route de Tours Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-06-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

CONFÉRENCE

TRÉSORS D’ORFÈVRERIE DANS LES ÉGLISES DU PAYS LOIRE TOURAINE

Salle des fêtes de Lussault-sur-Loire

Par Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire au Pays Loire Touraine, qui présentera les résultats de son étude menée avec la Région Centre-Val de Loire.

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de la Nuit des églises 2026 ! .

Route de Tours Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement La nuit des églises Conférence L’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37