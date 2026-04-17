La nuit des églises Conférence L’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire
La nuit des églises Conférence L’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire mardi 30 juin 2026.
Lussault-sur-Loire
La nuit des églises Conférence L’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine à Lussault-sur-Loire
Route de Tours Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30 20:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
CONFÉRENCE
TRÉSORS D’ORFÈVRERIE DANS LES ÉGLISES DU PAYS LOIRE TOURAINE
Salle des fêtes de Lussault-sur-Loire
Par Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire au Pays Loire Touraine, qui présentera les résultats de son étude menée avec la Région Centre-Val de Loire.
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de la Nuit des églises 2026 ! .
Route de Tours Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement La nuit des églises Conférence L’orfèvrerie dans les églises du Pays Loire Touraine à Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37
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