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Conférence – Trouble dans la maternité : la folie puerpérale (XVIII – XXe s), Centre Hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence

vendredi 18 septembre 2026 · Centre Hospitalier Montperrin · Aix-en-Provence

Conférence – Trouble dans la maternité : la folie puerpérale (XVIII – XXe s), Centre Hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Centre Hospitalier Montperrin
Adresse
109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence
Ville
13617 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône

Conférence – Trouble dans la maternité : la folie puerpérale (XVIII – XXe s) Vendredi 18 septembre, 16h00 Centre Hospitalier Montperrin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

par Francesca Arena, docteure en histoire, enseignante
histoire de la médecine et du genre à la faculté de
médecine de l’Université de Genève
Lieu : 3 bis F, salle de spectacle

Centre Hospitalier Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13617 Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ch-montperrin.fr/Pages/System/default.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://www.3bisf.com/ »}]
par Francesca Arena, docteure en histoire, enseignante

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