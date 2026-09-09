Conférence – Trouble dans la maternité : la folie puerpérale (XVIII – XXe s), Centre Hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Conférence – Trouble dans la maternité : la folie puerpérale (XVIII – XXe s) Vendredi 18 septembre, 16h00 Centre Hospitalier Montperrin Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

par Francesca Arena, docteure en histoire, enseignante

histoire de la médecine et du genre à la faculté de

médecine de l’Université de Genève

Lieu : 3 bis F, salle de spectacle

Centre Hospitalier Montperrin 109 avenue du Petit Barthélémy 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13617 Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ch-montperrin.fr/Pages/System/default.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://www.3bisf.com/ »}]

par Francesca Arena, docteure en histoire, enseignante

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