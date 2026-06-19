Conférence Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Conférence

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Photographe et éditeur de cartes postales, Armand Bontemp a immortalisé les visages et paysages du Perche Sarthois. Grâce a l’ethnologue Evelyne Wander, retracez son itinéraire et plongez dans la mémoire de nos bourgs.

Partez sur les traces d’Armand Bontemps, photographe et éditeur de cartes postales à Tuffé au début du XXe siècle. A travers une conférence-projection, l’ethnologue Evelyne Wander retrace l’itinéraire de ce précurseur qui a immortalisé les visages et paysages du Perche Sarthois à bicyclette. Une plongée nostalgique dans la mémoire visuelle de nos bourgs. .

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

As a photographer and postcard publisher, Armand Bontemp captured the faces and landscapes of the Perche Sarthois region. Thanks to ethnologist Evelyne Wander, retrace his journey and immerse yourself in the history of our towns.

L’événement Conférence Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-19 par CDT72