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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Conférence Une artiste en Colombie Médiatèque Aliénor d’Aquitaine Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 10 juillet 2026 · Médiatèque Aliénor d'Aquitaine · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiatèque Aliénor d'Aquitaine
Adresse
1 Passage de L Hôtel de ville
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Conférence Une artiste en Colombie

Médiatèque Aliénor d’Aquitaine 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

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Médiatèque Aliénor d’Aquitaine 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07  mediatheques@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Conférence Une artiste en Colombie Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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