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AGENDA · Villapourçon

Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide Salle des Fêtes Villapourçon

dimanche 26 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Villapourçon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
11 Allée de la Laïcité
Ville
58370 Villapourçon
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Villapourçon

Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide

Salle des Fêtes 11 Allée de la Laïcité Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Venez rencontrer Romain et Justine Brès, jeune couple d’aventuriers qui présentent le récit de voyage et de vie qui se sont lancés dans une traversée à pied de la diagonale du vide française. Conférence à 18h à la salle des fêtes , 11 allée de la Laïcité. puis pot commun. Gratuit ouvert à tous. Infos 03 86 78 62 60.   .

Salle des Fêtes 11 Allée de la Laïcité Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 62 60 

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English :

L’événement Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan

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