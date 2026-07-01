Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide Salle des Fêtes Villapourçon

Informations pratiques

Villapourçon

Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide

Salle des Fêtes 11 Allée de la Laïcité Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez rencontrer Romain et Justine Brès, jeune couple d’aventuriers qui présentent le récit de voyage et de vie qui se sont lancés dans une traversée à pied de la diagonale du vide française. Conférence à 18h à la salle des fêtes , 11 allée de la Laïcité. puis pot commun. Gratuit ouvert à tous. Infos 03 86 78 62 60. .

Salle des Fêtes 11 Allée de la Laïcité Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 62 60

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English :

L’événement Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan