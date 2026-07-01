Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide Salle des Fêtes Villapourçon
dimanche 26 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Villapourçon
Informations pratiques
Villapourçon
Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide
Salle des Fêtes 11 Allée de la Laïcité Villapourçon Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez rencontrer Romain et Justine Brès, jeune couple d’aventuriers qui présentent le récit de voyage et de vie qui se sont lancés dans une traversée à pied de la diagonale du vide française. Conférence à 18h à la salle des fêtes , 11 allée de la Laïcité. puis pot commun. Gratuit ouvert à tous. Infos 03 86 78 62 60. .
Salle des Fêtes 11 Allée de la Laïcité Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 62 60
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English :
L’événement Conférence Une famille en chemin, la Diagonale du vide Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan