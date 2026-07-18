Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire
jeudi 10 décembre 2026 · Salle des Congrès-Mairie de Bressuire · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 14:15:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Thème Vie des marins sur les voiliers cap-horniers de la marine marchande de 1850 à 1925.
Intervenant Gildas Le Briquir. .
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr
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English : Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo
L’événement Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Bressuire a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Bocage Bressuirais
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