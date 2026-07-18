Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

jeudi 10 décembre 2026 · Salle des Congrès-Mairie de Bressuire · Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 14:15:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Thème Vie des marins sur les voiliers cap-horniers de la marine marchande de 1850 à 1925.

Intervenant Gildas Le Briquir. .

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr

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English : Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo

L’événement Conférence Université Inter-Ages Histoire-Géo Bressuire a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Bocage Bressuirais