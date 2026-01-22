Conférence UTL Auguste Borget, peintre issoldunois vu par un auteur de BD Issoudun

Conférence UTL Auguste Borget, peintre issoldunois vu par un auteur de BD

Par Bernard CAPO

Natif de Bourges, Bernard Capo, après avoir été chanteur pendant 15 ans, devient auteur de bandes dessinées pour le journal Tintin. Depuis près de 40 ans, il compte une cinquantaine d’albums, dont Le Grand Meaulnes adapté du roman d’Alain-Fournier, Les Misérables d’après Hugo, ou les biographies de Marcel Bascoulard, Jacques Cœur, George Sand, le Franciscain de Bourges, Alain-Fournier, etc…

Le peintre Auguste Borget, né à Issoudun en 1808 et mort à Bourges en 1877, fut d’une part un peintre renommé sous Louis-Philippe et l’ami intime de Balzac et de Zulma Carraud, d’autre part un aventurier qui en 1836 entreprit un tour du monde de quatre ans en rapportant des centaines de dessins somptueux, en particulier sur l’Amérique du Sud et sur la Chine. .

