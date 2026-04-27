Conférence UTL (université du temps libre) Wes Anderson Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Conférence UTL (université du temps libre) Wes Anderson Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 11 mai 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Conférence UTL (université du temps libre) Wes Anderson
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 16:00:00
fin : 2026-05-11 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Conférence de l’université du temps libre par Hervé Tourneur sur le cinéma de Wes Anderson suivi du film La Famille Tenenbaum (VOST).
Conférence de l’université du temps libre par Hervé Tourneur sur le cinéma de Wes Anderson suivi du film La Famille Tenenbaum (VOST).
Film de 2022 d’une durée de 1h42.
Chez les Tenenbaum, les enfants sont tous des génies.
La demande de divorce d’Etheline, leur mère, a une influence négative sur leur développement. Le père annonce bientôt à ses enfants qui ne lui reste plus longtemps à vivre et souhaite se réconcilier avec eux… .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Conférence UTL (université du temps libre) Wes Anderson
Université du temps libre lecture by Hervé Tourneur on the cinema of Wes Anderson, followed by the film La Famille Tenenbaum (VOST).
L’événement Conférence UTL (université du temps libre) Wes Anderson Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI LAS
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