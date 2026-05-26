Conférence Vassily Kandinsky Maison de Pays Salle 3 Nyons

Nyons

Conférence Vassily Kandinsky

Maison de Pays Salle 3 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Kandinsky Rêver de l’infini de notre vie limite de toutes parts.

Conférence de Marie Hélène Adam conférencières en Histoire de l’Arts

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Maison de Pays Salle 3 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

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English :

Kandinsky: Dreaming of the infinity of our life, limited on all sides.

Lecture by Marie Hélène Adam, art history lecturer

L’événement Conférence Vassily Kandinsky Nyons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale