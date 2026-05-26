Conférence Vassily Kandinsky Maison de Pays Salle 3 Nyons
Conférence Vassily Kandinsky Maison de Pays Salle 3 Nyons vendredi 5 juin 2026.
Nyons
Conférence Vassily Kandinsky
Maison de Pays Salle 3 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Kandinsky Rêver de l’infini de notre vie limite de toutes parts.
Conférence de Marie Hélène Adam conférencières en Histoire de l’Arts
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Maison de Pays Salle 3 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
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English :
Kandinsky: Dreaming of the infinity of our life, limited on all sides.
Lecture by Marie Hélène Adam, art history lecturer
L’événement Conférence Vassily Kandinsky Nyons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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