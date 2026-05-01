Conférence Victor Hugo raconté par la caricature Lisieux
Conférence Victor Hugo raconté par la caricature Lisieux mardi 19 mai 2026.
Lisieux
Conférence Victor Hugo raconté par la caricature
Espace Victor Hugo Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Le LIONS CLUB de Lisieux organise la conférence Victor Hugo raconté par la caricature présenté par le professeur Gérard POUCHAIN, agrégé d’Université, docteur en Lettres
Au profit des Amis de la Grange au Dimes d’Asnelles
Le LIONS CLUB de Lisieux organise la conférence Victor Hugo raconté par la caricature présenté par le professeur Gérard POUCHAIN, agrégé d’Université, docteur en Lettres
Au profit des Amis de la Grange au Dimes d’Asnelles .
Espace Victor Hugo Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Conférence Victor Hugo raconté par la caricature
The LIONS CLUB of Lisieux is organising a lecture entitled Victor Hugo told through caricature , presented by Professor Gérard POUCHAIN, agrégé d’Université, Doctor of Letters.
In aid of the Friends of the Grange au Dimes in Asnelles
L’événement Conférence Victor Hugo raconté par la caricature Lisieux a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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