RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux
RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux mercredi 20 mai 2026.
Lisieux
RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous invite à un atelier dédié à la plantation des légumes et aux plantes remèdes.
La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous invite à un atelier dédié à la plantation des légumes et aux plantes remèdes.
Venez apprendre à bien préparer votre potager pour l’été, découvrir les bonnes pratiques de plantation et explorer les bienfaits des plantes remèdes. .
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 50
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English : RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes
The Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux invites you to a workshop on planting vegetables and medicinal plants.
L’événement RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité
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