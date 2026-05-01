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RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux

RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 12 Rue Jacques de Condorcet

Ville : 14100 Lisieux

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lisieux

RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous invite à un atelier dédié à la plantation des légumes et aux plantes remèdes.
La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous invite à un atelier dédié à la plantation des légumes et aux plantes remèdes.
Venez apprendre à bien préparer votre potager pour l’été, découvrir les bonnes pratiques de plantation et explorer les bienfaits des plantes remèdes.   .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 50 

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English : RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes

The Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux invites you to a workshop on planting vegetables and medicinal plants.

L’événement RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité

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