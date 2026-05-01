Lisieux

RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous invite à un atelier dédié à la plantation des légumes et aux plantes remèdes.

La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous invite à un atelier dédié à la plantation des légumes et aux plantes remèdes.

Venez apprendre à bien préparer votre potager pour l’été, découvrir les bonnes pratiques de plantation et explorer les bienfaits des plantes remèdes. .

12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 50

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English : RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes

The Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux invites you to a workshop on planting vegetables and medicinal plants.

L’événement RDV botaniques Plantation des légumes et découverte des plantes remèdes Lisieux a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité