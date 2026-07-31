CONFÉRENCE Vivre le Handicap La Châtaigneraie
samedi 12 septembre 2026 · La Châtaigneraie
Informations pratiques
La Châtaigneraie
CONFÉRENCE Vivre le Handicap
Vendéthèque La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rencontre autour du handicap à la Vendéthèque de La Châtaigneraie
Le Département de la Vendée vous invite à rencontrer Jean-Guy Bret, président de l’association Action-Handicap Vendée et auteur du livre Handi… Cap ou pas… Cap ? .
Cette conférence sera l’occasion d’échanger avec Jean-Guy Bret autour de son expérience, de son engagement et des valeurs qu’il défend l’acceptation, la résilience, l’espoir et la capacité à aller de l’avant malgré les difficultés.
Rendez-vous le samedi 12 septembre à 18h à la Vendéthèque de La Châtaigneraie.
Gratuit inscription conseillée .
Vendéthèque La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
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English :
Discussion on Disability at the La Châtaigneraie Library
L’événement CONFÉRENCE Vivre le Handicap La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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