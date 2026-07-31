UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Châtaigneraie

CONFÉRENCE Vivre le Handicap La Châtaigneraie

samedi 12 septembre 2026 · La Châtaigneraie

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Vendéthèque
Ville
85120 La Châtaigneraie
Département
Vendée
Tarif

La Châtaigneraie

CONFÉRENCE Vivre le Handicap

Vendéthèque La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Rencontre autour du handicap à la Vendéthèque de La Châtaigneraie
Le Département de la Vendée vous invite à rencontrer Jean-Guy Bret, président de l’association Action-Handicap Vendée et auteur du livre Handi… Cap ou pas… Cap ? .

Cette conférence sera l’occasion d’échanger avec Jean-Guy Bret autour de son expérience, de son engagement et des valeurs qu’il défend l’acceptation, la résilience, l’espoir et la capacité à aller de l’avant malgré les difficultés.

Rendez-vous le samedi 12 septembre à 18h à la Vendéthèque de La Châtaigneraie.

Gratuit inscription conseillée   .

Vendéthèque La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40  arantelle@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discussion on Disability at the La Châtaigneraie Library

L’événement CONFÉRENCE Vivre le Handicap La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à La Châtaigneraie (Vendée)