La Châtaigneraie

Marche de l’Espoir

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Randonnée pédestre de découverte des chemins du Pays de la Chataigneraie, à but humanitaire au profit des enfants de Bokin.

Axe de la randonnée Cheffois / La Tardière / La Châtaignerie

Départ salle des Silènes pour 4 circuits de randonnées pédestres

– 21 km, à partir de 7h30

– 16 et 11 km, à partir de 8h

– 5 km, entre 9h et 10h30.

Pensez au covoiturage pour vous rendre à la salle des Silènes et n’oubliez pas votre gobelet pour les ravitaillements

Animations sur le parcours

Vente de plateau repas froid au tarif de 12€, ouvert à tous jusqu’à 14h.

Il est conseillée de réserver en ligne sur le site internet. .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 86 14 69 51 lagem-taaba@orange.fr

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English :

Hiking tour to explore the trails of the Pays de la Chataigneraie, for a charitable cause to benefit the children of Bokin.

L’événement Marche de l’Espoir La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin