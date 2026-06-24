UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche de l’Espoir La Châtaigneraie

Marche de l’Espoir La Châtaigneraie dimanche 20 septembre 2026.

Ville
85120 La Châtaigneraie
Département
Vendée
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Tarif
7 7

La Châtaigneraie

Marche de l’Espoir

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée pédestre de découverte des chemins du Pays de la Chataigneraie, à but humanitaire au profit des enfants de Bokin.
Axe de la randonnée Cheffois / La Tardière / La Châtaignerie

Départ salle des Silènes pour 4 circuits de randonnées pédestres
– 21 km, à partir de 7h30
– 16 et 11 km, à partir de 8h
– 5 km, entre 9h et 10h30.

Pensez au covoiturage pour vous rendre à la salle des Silènes et n’oubliez pas votre gobelet pour les ravitaillements

Animations sur le parcours
Vente de plateau repas froid au tarif de 12€, ouvert à tous jusqu’à 14h.
Il est conseillée de réserver en ligne sur le site internet.   .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 86 14 69 51  lagem-taaba@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking tour to explore the trails of the Pays de la Chataigneraie, for a charitable cause to benefit the children of Bokin.

L’événement Marche de l’Espoir La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à La Châtaigneraie (Vendée)