Marche de l’Espoir La Châtaigneraie
Marche de l’Espoir La Châtaigneraie dimanche 20 septembre 2026.
La Châtaigneraie
Marche de l’Espoir
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée pédestre de découverte des chemins du Pays de la Chataigneraie, à but humanitaire au profit des enfants de Bokin.
Axe de la randonnée Cheffois / La Tardière / La Châtaignerie
Départ salle des Silènes pour 4 circuits de randonnées pédestres
– 21 km, à partir de 7h30
– 16 et 11 km, à partir de 8h
– 5 km, entre 9h et 10h30.
Pensez au covoiturage pour vous rendre à la salle des Silènes et n’oubliez pas votre gobelet pour les ravitaillements
Animations sur le parcours
Vente de plateau repas froid au tarif de 12€, ouvert à tous jusqu’à 14h.
Il est conseillée de réserver en ligne sur le site internet. .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 7 86 14 69 51 lagem-taaba@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking tour to explore the trails of the Pays de la Chataigneraie, for a charitable cause to benefit the children of Bokin.
L’événement Marche de l’Espoir La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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