Visite de l’église Saint-Baptiste Rue Saint-Jean La Châtaigneraie
samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-Jean · La Châtaigneraie
Informations pratiques
La Châtaigneraie
Visite de l’église Saint-Baptiste
Rue Saint-Jean Eglise Saint-Baptiste La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Une visite inattendue lors des Journées Européennes du Patrimoine
Les travaux se terminent bientôt à l’église Saint-Baptiste. Il est temps de (re)découvrir l’édifice.
Visites à 15h30 le samedi et le dimanche.
Gratuit.
Tout public.
Rendez-vous sur le parvis de l’église, rue Saint-Jean.
Inscription 02 51 52 74 12 ou 06 25 36 13 08 de 18h à 20h
La participation comprend une adhésion à l’association Yapluka. .
Rue Saint-Jean Eglise Saint-Baptiste La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 74 12 yapluka85@gmail.com
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English :
An Unexpected Visit During European Heritage Days
L’événement Visite de l’église Saint-Baptiste La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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