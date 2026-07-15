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AGENDA · La Châtaigneraie

Visite de l’église Saint-Baptiste Rue Saint-Jean La Châtaigneraie

samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-Jean · La Châtaigneraie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue Saint-Jean
Adresse
Eglise Saint-Baptiste
Ville
85120 La Châtaigneraie
Département
Vendée
Tarif

La Châtaigneraie

Visite de l’église Saint-Baptiste

Rue Saint-Jean Eglise Saint-Baptiste La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Une visite inattendue lors des Journées Européennes du Patrimoine
Les travaux se terminent bientôt à l’église Saint-Baptiste. Il est temps de (re)découvrir l’édifice.
Visites à 15h30 le samedi et le dimanche.
Gratuit.
Tout public.

Rendez-vous sur le parvis de l’église, rue Saint-Jean.

Inscription 02 51 52 74 12 ou 06 25 36 13 08 de 18h à 20h

La participation comprend une adhésion à l’association Yapluka.   .

Rue Saint-Jean Eglise Saint-Baptiste La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 74 12  yapluka85@gmail.com

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English :

An Unexpected Visit During European Heritage Days

L’événement Visite de l’église Saint-Baptiste La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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