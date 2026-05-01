Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Maison des Associations Beaumont-lès-Valence
Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Maison des Associations Beaumont-lès-Valence vendredi 29 mai 2026.
Beaumont-lès-Valence
Conférence “Voir et entendre les trous noirs”
Maison des Associations 1 rue Odette Malossanne Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
L’association Les Pléiades vous propose une conférence passionnante animée par l’astrophysicien Alain Riazuelo.
.
Maison des Associations 1 rue Odette Malossanne Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 50 51 25 contact@astro-lespleiades26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Pléiades association invites you to a fascinating lecture by astrophysicist Alain Riazuelo.
L’événement Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme