Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Maison des Associations Beaumont-lès-Valence

Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Maison des Associations Beaumont-lès-Valence vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison des Associations

Adresse : 1 rue Odette Malossanne

Ville : 26760 Beaumont-lès-Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Beaumont-lès-Valence

Conférence “Voir et entendre les trous noirs”

Maison des Associations 1 rue Odette Malossanne Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :
2026-05-29

L’association Les Pléiades vous propose une conférence passionnante animée par l’astrophysicien Alain Riazuelo.
  .

Maison des Associations 1 rue Odette Malossanne Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 50 51 25  contact@astro-lespleiades26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Pléiades association invites you to a fascinating lecture by astrophysicist Alain Riazuelo.

L’événement Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Beaumont-lès-Valence (Drôme)