Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Maison des Associations Beaumont-lès-Valence

Beaumont-lès-Valence

Conférence “Voir et entendre les trous noirs”

Maison des Associations 1 rue Odette Malossanne Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

L’association Les Pléiades vous propose une conférence passionnante animée par l’astrophysicien Alain Riazuelo.

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Maison des Associations 1 rue Odette Malossanne Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 50 51 25 contact@astro-lespleiades26.fr

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English :

Les Pléiades association invites you to a fascinating lecture by astrophysicist Alain Riazuelo.

L’événement Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme