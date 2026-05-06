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L’Exposition du mois de juin Hall de la Mairie Beaumont-lès-Valence

L’Exposition du mois de juin Hall de la Mairie Beaumont-lès-Valence mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Hall de la Mairie

Adresse : 1 Route de Valence

Ville : 26760 Beaumont-lès-Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Beaumont-lès-Valence

L’Exposition du mois de juin

Hall de la Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-03
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-03

Pendant le mois de juin, la mairie de Beaumont-lès-Valence fait découvrir les œuvres de France Peyronnet dans le hall.
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Hall de la Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55  contact@beaumontlesvalence.fr

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English :

During the month of June, Beaumont-lès-Valence town hall is showcasing the works of France Peyronnet.

L’événement L’Exposition du mois de juin Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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