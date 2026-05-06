L’Exposition du mois de juin Hall de la Mairie Beaumont-lès-Valence

Beaumont-lès-Valence

L’Exposition du mois de juin

Hall de la Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-03

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-03

Pendant le mois de juin, la mairie de Beaumont-lès-Valence fait découvrir les œuvres de France Peyronnet dans le hall.

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Hall de la Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr

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English :

During the month of June, Beaumont-lès-Valence town hall is showcasing the works of France Peyronnet.

L’événement L’Exposition du mois de juin Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme