L’Exposition du mois de juin Hall de la Mairie Beaumont-lès-Valence
L’Exposition du mois de juin Hall de la Mairie Beaumont-lès-Valence mercredi 3 juin 2026.
Beaumont-lès-Valence
L’Exposition du mois de juin
Hall de la Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-03
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-03
Pendant le mois de juin, la mairie de Beaumont-lès-Valence fait découvrir les œuvres de France Peyronnet dans le hall.
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Hall de la Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr
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English :
During the month of June, Beaumont-lès-Valence town hall is showcasing the works of France Peyronnet.
L’événement L’Exposition du mois de juin Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme