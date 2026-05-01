Beaumont-lès-Valence

Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux

Les volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. Suivi par un débat sur l’agriculture

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Les volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 35 66 88 fred.dubonnet@gmail.com

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English :

La ferme du Bois Fleury is a fictional rural comedy based on interviews with farmers. Followed by a debate on agriculture

L’événement Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme