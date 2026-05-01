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Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence

Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Les volonteux

Ville : 26760 Beaumont-lès-Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10

Beaumont-lès-Valence

Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux

Les volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :
2026-05-28

La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. Suivi par un débat sur l’agriculture
  .

Les volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 35 66 88  fred.dubonnet@gmail.com

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English :

La ferme du Bois Fleury is a fictional rural comedy based on interviews with farmers. Followed by a debate on agriculture

L’événement Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme

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