Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence
Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence jeudi 28 mai 2026.
Beaumont-lès-Valence
Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux
Les volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28
La ferme du Bois Fleury est une fiction, comédie rurale, réalisée à la suite d’interviews d’agriculteurs. Suivi par un débat sur l’agriculture
.
Les volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 35 66 88 fred.dubonnet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La ferme du Bois Fleury is a fictional rural comedy based on interviews with farmers. Followed by a debate on agriculture
L’événement Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme