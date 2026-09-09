Conférence Zarafa et les premières girafes européennes Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Conférence Zarafa et les premières girafes européennes

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Conférence organisée par le Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, dans le cadre des 200 ans de l’arrivée de cette girafe en France en 1826, suivie d’une dédicace.

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Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

A lecture organized by the Natural History Museum of La Rochelle to mark the 200th anniversary of this giraffe’s arrival in France in 1826, followed by a book signing.

L’événement Conférence Zarafa et les premières girafes européennes La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle