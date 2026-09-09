Conférence Zarafa et les premières girafes européennes Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque La Rochelle
vendredi 18 septembre 2026 · Muséum d'histoire naturelle Bibliothèque · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Conférence Zarafa et les premières girafes européennes
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Conférence organisée par le Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, dans le cadre des 200 ans de l’arrivée de cette girafe en France en 1826, suivie d’une dédicace.
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Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr
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English :
A lecture organized by the Natural History Museum of La Rochelle to mark the 200th anniversary of this giraffe’s arrival in France in 1826, followed by a book signing.
L’événement Conférence Zarafa et les premières girafes européennes La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle
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