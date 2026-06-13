Conférences au ciné[mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Conférences au ciné[mac]

Samedi 27 juin 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 4 juillet 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 12 septembre 2026 de 11h à 12h30. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04 2026-09-12

Le musée Cantini, le [mac] et les Amis des Musées de Marseille ont imaginé un programme de conférences au ciné[mac] à destination d’un large public.

Le programme se présente comme un cycle de 5 séances qui se tiendront au ciné[mac] les samedis à 11h du mois de mai au mois d’octobre 2026. Il sera complété tout au long de l’année par les visites des expositions par les commissaires / conservatrices des musées.



Le cycle suivra pour un fil rouge simple, celui de l’histoire et de l’actualité des deux collections, des personnalités qui ont marqué les musées, un retour sur les grandes expositions et acquisitions du musée Cantini et [mac]. Chaque séance sera présentée et coordonnée par les conservatrices et chargés de projet des deux musées et sera enrichie par la présence d’artiste, critique, commissaire ou restaurateur.





► Samedi 13 juin de 11h à 12h30



Anaïs Brives, attachée de conservation, responsable des collections du [mac].

Artistes invitées Emma Grobois et Agathe Rosa.



Autrices de l’installation Prisme, 20 tonnes de bronze 250 de granit (2020). Cette œuvre est née d’une commande dans le cadre de la Biennale Manifesta 13 à Marseille. Emma Grosbois et Agathe Rosa ont travaillé à partir de documents conservés aux Archives Municipales de Marseille sur la construction des deux monuments de la Corniche Kennedy liés à l’histoire coloniale de Marseille.



► Samedi 27 juin de 11h à 12h30



Louise Madinier, conservatrice, responsable des collections du musée Cantini.

Artiste invité Simon Asencio autour des recherches qu’il a initiée à Alger autour des archives de Jean Sénac.



Ce temps d’échange se poursuivra autour de la pièce sonore de Louisa Babari Voix Publiques au [mac] qui convoque des voix poétiques algériennes, essentielles dans le travail de Simon Ascensio.





Le musée Cantini, le [mac] et les Amis des Musées de Marseille ont imaginé un programme de conférences au ciné[mac] à destination d’un large public.



• Tout public

• Durée 1h30

• Gratuit, dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

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English :

The Musée Cantini, the [mac] and the Amis des Musées de Marseille have come up with a program of lectures at the ciné[mac] aimed at a wide audience.

L’événement Conférences au ciné[mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille