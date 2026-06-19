Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado Marseille 8e Arrondissement mercredi 24 juin 2026.

Marseille 8e Arrondissement

Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado

Mercredi 24 juin 2026 de 16h à 23h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 23h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 23h.

Mercredi 5 août 2026 de 16h à 23h.

Mercredi 19 août 2026 de 16h à 23h.

Mercredi 16 septembre 2026 de 16h à 23h.

Mercredi 30 septembre 2026 de 16h à 23h. 11 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-16 2026-09-30

Le Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome lance sa guinguette estivale

Au programme de la guinguette du Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome



Live music by @MonsieurOrange

Cocktails & bar à vins

Food à partager by @AmoreFocaccia

Pétanque & sunset vibes



Le nouveau spot de vos afterworks marseillais cet été.

Entrée libre réservations fortement conseillées ! .

11 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 20 37 37 H3004@accor.com

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English :

The Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome is launching its summer open-air café

L’événement Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille