Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado Marseille 8e Arrondissement
Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado Marseille 8e Arrondissement mercredi 24 juin 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado
Mercredi 24 juin 2026 de 16h à 23h.
Mercredi 8 juillet 2026 de 16h à 23h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 16h à 23h.
Mercredi 5 août 2026 de 16h à 23h.
Mercredi 19 août 2026 de 16h à 23h.
Mercredi 16 septembre 2026 de 16h à 23h.
Mercredi 30 septembre 2026 de 16h à 23h. 11 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-16 2026-09-30
Le Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome lance sa guinguette estivale
Au programme de la guinguette du Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome
Live music by @MonsieurOrange
Cocktails & bar à vins
Food à partager by @AmoreFocaccia
Pétanque & sunset vibes
Le nouveau spot de vos afterworks marseillais cet été.
Entrée libre réservations fortement conseillées ! .
11 avenue de Mazargues Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 20 37 37 H3004@accor.com
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English :
The Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome is launching its summer open-air café
L’événement Soirées afterwork à la guinguette du Mercure Prado Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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