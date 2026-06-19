Musique à Bagatelle Mairie des 6e et 8e arrondissements Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Musique à Bagatelle

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026.

Vendredi et samedi à 21h

Dimanche à partir de 19h30. Mairie des 6e et 8e arrondissements Parc de Bagatelle 125 Rue Du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Trois soirées festives et éclectiques au cœur du magnifique parc de Bagatelle !

Créé en 1995, Musiques à Bagatelle fut le premier festival de musiques en plein air imaginé par la mairie des 6ᵉ et 8ᵉ arrondissements de Marseille.



Pensé comme un événement accessible à tous, il a grandi au fil des années pour devenir un rendez-vous culturel incontournable de l’été !



Grâce à une programmation toujours plus éclectique, mêlant performances chorégraphiques et grands talents vocaux, le festival incarne aujourd’hui un véritable symbole d’accès à la culture ouvert à toutes et tous.



Trois soirées festives dans l’écrin du magnifique parc de Bagatelle



Soirée Jazz

Vendredi 26 juin 2026

En partenariat Festival de Jazz des 5 continents

21h00 Trio Daniel Garcia.



Soirée Classique

Samedi 27 juin 2026

21h00 Les Oreilles d’Aman



Soirée Danse

Dimanche 28 juin 2026

19h30 1ere partie Faites de la Danse

20h30 2e partie en partenariat avec l’École Nationale de danse

– Vivaldi (4 saisons) chorégraphie des professeur·e·s de l’Ecole Nationale de Danse de Marseille

– City Life chorégraphie de Arnaud Baldaquin et Carole Gomes

– Near Life Experience (extraits) chorégraphie de Angelin Preljocaj

– Somewhere chorégraphie de Julien Lestel .

Mairie des 6e et 8e arrondissements Parc de Bagatelle 125 Rue Du Commandant Rolland Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

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English :

Three festive and eclectic evenings in the heart of the magnificent Bagatelle Park!

L’événement Musique à Bagatelle Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille