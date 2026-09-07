Conférences de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris

Informations pratiques

Conférences de l’Institut des Civilisations 19 et 20 septembre Institut des civilisations du Collège de France Paris

Les inscriptions ouvriront courant septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dont le thème, cette année, sera celui du Patrimoine en péril, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un circuit de visite exceptionnel sur ses deux sites au cœur du Quartier latin. Cet itinéraire permettra d’apprécier la richesse et la diversité du patrimoine comme des missions d’un établissement illustre, voué depuis cinq siècles au progrès des connaissances.

Des conférences des professeurs du Collège de France seront proposées et seront suivies de signature d’ouvrages.

Ces conférences nécessiteront une inscription préalable, en suivant ce lien à partir de septembre.

Programme :

Samedi 19 septembre

10h30 – 11h30 Denis Knoepfler

Un site antique grec encore épargné par le surtourisme (mais jusqu’à quand ?) : le sanctuaire et la forteresse de Rhamnonte fouillés par la Société archéologique d’Athènes

11h30-12h30 Didier Fassin

Titre en attente

12h30-13h30 Vinciane Pirenne-Delforge

Stabiliser l’héritage classique : les voyages de Pausanias sous l’Empire romain

13h30-14h30 Jean-Noël Robert

Evgeni Polivanov (1891-1938), martyr de l’orientalisme et pionnier des études japonaises

14h30-15h30 Jean-Luc Fournet

Les temples païens dans l’Égypte chrétienne : patrimoine menacé, abandonné ou sauvegardé ?

15h30-16h30 Nalini Anantharaman

La méthode de René Descartes en géométrie

16h30-17h30 Alain Supiot

L’égale dignité des cultures

Dimanche 20 septembre

12h30-13h30 Thomas Römer

Titre en attente

14h30-15h30 Dominique Charpin

Le patrimoine irakien et syrien en danger

15h30-16h30 Dario Mantovani

« Droit » : histoire d’un mot, destin d’une idée

Institut des civilisations du Collège de France 52 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France 01 44 27 12 11 https://www.college-de-france.fr/fr/recherche/institut-des-civilisations [{« type »: « link », « value »: « https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] L’Institut des civilisations du Collège de France rassemble sur plus de 7 000 m2 l’ensemble des chaires, des laboratoires et des 11 bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé, mais également des sociétés sans écriture étudiées par l’anthropologie sociale et l’ethnologie. Transports en commun

Conférence

©Patrick Imbert / Collège de France