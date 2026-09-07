Conférences de l’Institut des Civilisations, Institut des civilisations du Collège de France, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Institut des civilisations du Collège de France · Paris
Informations pratiques
Conférences de l’Institut des Civilisations 19 et 20 septembre Institut des civilisations du Collège de France Paris
Les inscriptions ouvriront courant septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine dont le thème, cette année, sera celui du Patrimoine en péril, le Collège de France vous ouvre ses portes pour un circuit de visite exceptionnel sur ses deux sites au cœur du Quartier latin. Cet itinéraire permettra d’apprécier la richesse et la diversité du patrimoine comme des missions d’un établissement illustre, voué depuis cinq siècles au progrès des connaissances.
Des conférences des professeurs du Collège de France seront proposées et seront suivies de signature d’ouvrages.
Ces conférences nécessiteront une inscription préalable, en suivant ce lien à partir de septembre.
Programme :
Samedi 19 septembre
10h30 – 11h30 Denis Knoepfler
Un site antique grec encore épargné par le surtourisme (mais jusqu’à quand ?) : le sanctuaire et la forteresse de Rhamnonte fouillés par la Société archéologique d’Athènes
11h30-12h30 Didier Fassin
Titre en attente
12h30-13h30 Vinciane Pirenne-Delforge
Stabiliser l’héritage classique : les voyages de Pausanias sous l’Empire romain
13h30-14h30 Jean-Noël Robert
Evgeni Polivanov (1891-1938), martyr de l’orientalisme et pionnier des études japonaises
14h30-15h30 Jean-Luc Fournet
Les temples païens dans l’Égypte chrétienne : patrimoine menacé, abandonné ou sauvegardé ?
15h30-16h30 Nalini Anantharaman
La méthode de René Descartes en géométrie
16h30-17h30 Alain Supiot
L’égale dignité des cultures
Dimanche 20 septembre
12h30-13h30 Thomas Römer
Titre en attente
14h30-15h30 Dominique Charpin
Le patrimoine irakien et syrien en danger
15h30-16h30 Dario Mantovani
« Droit » : histoire d’un mot, destin d’une idée
Institut des civilisations du Collège de France 52 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France 01 44 27 12 11 https://www.college-de-france.fr/fr/recherche/institut-des-civilisations [{« type »: « link », « value »: « https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.college-de-france.fr/fr/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] L’Institut des civilisations du Collège de France rassemble sur plus de 7 000 m2 l’ensemble des chaires, des laboratoires et des 11 bibliothèques de recherche du Collège de France traitant des grandes civilisations du passé, mais également des sociétés sans écriture étudiées par l’anthropologie sociale et l’ethnologie. Transports en commun
Conférence
©Patrick Imbert / Collège de France
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