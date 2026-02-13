Conférences, Le Capitole, Alès

Conférences 10 – 24 mars Le Capitole Gard

Mardi 10 mars de 9h30 à 11h30 : Découverte de la psychanalyse avec Robert Tarancon

Mercredi 11 mars de 14h à 17h : Géopolitique avec Régis Vezon

Jeudi 12 mars de 14h à 16h : Histoire de l’art avec Muriel Alle

Lundi 16 mars de 9h30 à 11h30 : Partager la musique avec Pierre Boitet

Mardi 17 mars de 14h à 16h : Perfectionnement en généalogie avec Nathalie Bennasr

Mercredi 18 mars de 9h à 12h : Histoire moderne avec Dominique Biloghi

Mardi 24 mars de 13h30 à 15h30 : (Nouveau) Psychologie avec Lucie Pauvarel-Dupont (Espace André-Chamson)

Le Capitole Place de l'Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Proposées par le CADREF