Conférences Les Soirées de la Villa Piquart Musée Villa Piquart Épernay
Conférences Les Soirées de la Villa Piquart Musée Villa Piquart Épernay vendredi 22 mai 2026.
Épernay
Conférences Les Soirées de la Villa Piquart
Musée Villa Piquart 43 Avenue Paul Chandon Épernay Marne
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Tout public
Le Musée Villa Piquart parcours de guerres organise des conférences sur des thématiques militaires au sein d’une villa 1900.
En mai, une séance unique
Vendredi 22 mai 2026 à 18h
1946 Tourner la page ? L’impossible retour à la vie des vétérans de la Seconde Guerre Mondiale
par Antoine Carenjot, historien des conflits contemporains
Cette soirée est accessible au tarif de 20 euros par personne, incluant la conférence, une visite libre du musée à l’issue, une coupe de champagne et petits fours offerts au cours de la réception.
Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone au 06.95.91.90.08. .
Musée Villa Piquart 43 Avenue Paul Chandon Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Conférences Les Soirées de la Villa Piquart
L’événement Conférences Les Soirées de la Villa Piquart Épernay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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