Conférences Les Soirées de la Villa Piquart Musée Villa Piquart Épernay vendredi 22 mai 2026.

Épernay

Conférences Les Soirées de la Villa Piquart

Musée Villa Piquart 43 Avenue Paul Chandon Épernay Marne

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Tout public

Le Musée Villa Piquart parcours de guerres organise des conférences sur des thématiques militaires au sein d’une villa 1900.

En mai, une séance unique

Vendredi 22 mai 2026 à 18h

1946 Tourner la page ? L’impossible retour à la vie des vétérans de la Seconde Guerre Mondiale

par Antoine Carenjot, historien des conflits contemporains

Cette soirée est accessible au tarif de 20 euros par personne, incluant la conférence, une visite libre du musée à l’issue, une coupe de champagne et petits fours offerts au cours de la réception.

Inscription obligatoire par courriel ou par téléphone au 06.95.91.90.08. .

Musée Villa Piquart 43 Avenue Paul Chandon Épernay 51200 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférences Les Soirées de la Villa Piquart

L’événement Conférences Les Soirées de la Villa Piquart Épernay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Epernay en Champagne