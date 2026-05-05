Spectacles de danse, Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Épernay

Spectacles de danse Samedi 23 mai, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

La danse s’invite au musée ! Danse contemporaine, modern jazz ou danse classique… Le Centre artistique d’Epernay vous propose de découvrir les œuvres sous une autre forme !

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Pensé comme un équipement culturel du XXIe siècle, le musée propose une scénographie moderne et interactive. La muséographie s’articule autour d’une mise en valeur des collections au sein d’un parcours muséal du rez-de-chaussée aux combles. Ce parcours se décline en quatre sections distinctes, avec pour fil conducteur la craie en Champagne, dont le rôle de substrat géologique est expliqué au sein du premier espace du parcours, consacré à l’étude géologique de la région.

La danse s’invite au musée ! Danse classique en intérieur, danse jazz à l’extérieur… Le Centre artistique d’Epernay vous propose de découvrir les œuvres sous une autre forme !

© Centre artistique d’Epernay