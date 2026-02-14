Marché aux fleurs

Place Hugues Plomb Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Le traditionnel marché aux fleurs se tiendra place Hugues Plomb, au centre ville d’Epernay.

Une dizaine de fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes proposent à la vente leurs végétaux.

Cette journée permet aux visiteurs de trouver de quoi égayer jardins, balcons et bords de fenêtres. .

Place Hugues Plomb Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Épernay a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne