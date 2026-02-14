Marché aux fleurs Épernay
Marché aux fleurs Épernay dimanche 10 mai 2026.
Marché aux fleurs
Place Hugues Plomb Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Le traditionnel marché aux fleurs se tiendra place Hugues Plomb, au centre ville d’Epernay.
Une dizaine de fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes proposent à la vente leurs végétaux.
Cette journée permet aux visiteurs de trouver de quoi égayer jardins, balcons et bords de fenêtres. .
Place Hugues Plomb Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Marché aux fleurs
L’événement Marché aux fleurs Épernay a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne