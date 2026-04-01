Blind Test Chanson française à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay
Blind Test Chanson française à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay samedi 18 avril 2026.
Épernay
Blind Test Chanson française à la Tête de Chou
Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Prêt à tester vos classiques ? Des incontournables aux pépites oubliées, venez défier vos amis lors d’un blind test 100 % chanson française, animé par “Tous en Scène”. Une soirée rythmée, entre fous rires, compétition et refrains que tout le monde connaît. À vous de jouer… et de chanter ! .
Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est contact@tetedechou.fr
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English : Blind Test Chanson française à la Tête de Chou
L’événement Blind Test Chanson française à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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