Blind Test Chanson française à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay

Épernay

Blind Test Chanson française à la Tête de Chou

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

Prêt à tester vos classiques ? Des incontournables aux pépites oubliées, venez défier vos amis lors d’un blind test 100 % chanson française, animé par “Tous en Scène”. Une soirée rythmée, entre fous rires, compétition et refrains que tout le monde connaît. À vous de jouer… et de chanter ! .

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est contact@tetedechou.fr

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English : Blind Test Chanson française à la Tête de Chou

L’événement Blind Test Chanson française à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne