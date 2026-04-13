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Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Rue de Magenta Épernay

Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Rue de Magenta Épernay dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Rue de Magenta

Adresse : Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 17 17 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Épernay

Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne

Rue de Magenta Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Épernay Marne

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Tout public
Concert chœur, piano et accordéon.
Grieg
Gjeilo
Chants norvégiens
Piazzolla
Guantanamera
Amérique du sud

Piano Claire Marin Décarsin
Direction et accordéon Grégory Meldray   .

Rue de Magenta Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Épernay 51200 Marne Grand Est   choeurarsvocalis@hotmail.fr

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English : Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne

L’événement Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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