Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Rue de Magenta Épernay

Épernay

Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne

Rue de Magenta Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Épernay Marne

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Concert chœur, piano et accordéon.

Grieg

Gjeilo

Chants norvégiens

Piazzolla

Guantanamera

Amérique du sud

Piano Claire Marin Décarsin

Direction et accordéon Grégory Meldray .

Rue de Magenta Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Épernay 51200 Marne Grand Est choeurarsvocalis@hotmail.fr

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English : Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne

L’événement Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne