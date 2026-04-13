Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Rue de Magenta Épernay
Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Rue de Magenta Épernay dimanche 3 mai 2026.
Épernay
Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne
Rue de Magenta Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Épernay Marne
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Concert chœur, piano et accordéon.
Grieg
Gjeilo
Chants norvégiens
Piazzolla
Guantanamera
Amérique du sud
Piano Claire Marin Décarsin
Direction et accordéon Grégory Meldray .
Rue de Magenta Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Épernay 51200 Marne Grand Est choeurarsvocalis@hotmail.fr
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English : Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne
L’événement Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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