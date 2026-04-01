After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay
After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay vendredi 24 avril 2026.
Épernay
After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou
Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
La soirée ne s’arrête pas aux Apéros de La Halle… elle continue à la Taproom !
Place à une ambiance survoltée avec un retour direct dans les années 2010 hits incontournables, dancefloor et énergie festive garantie. Venez prolonger la soirée et lâcher prise sur la piste de danse. Nostalgie, fun et bonne humeur au programme ! .
Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est +33 6 82 35 85 16
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English : After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou
L’événement After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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