After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay

Épernay

After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Tout public

La soirée ne s’arrête pas aux Apéros de La Halle… elle continue à la Taproom !

Place à une ambiance survoltée avec un retour direct dans les années 2010 hits incontournables, dancefloor et énergie festive garantie. Venez prolonger la soirée et lâcher prise sur la piste de danse. Nostalgie, fun et bonne humeur au programme ! .

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est +33 6 82 35 85 16

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English : After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou

L’événement After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne