Mercrecroûte à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay
Mercrecroûte à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay mercredi 22 avril 2026.
Épernay
Mercrecroûte à la Tête de Chou
Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
Avis aux gourmands les pâtés en croûte sont à l’honneur à la Taproom ! En partenariat avec l’Atelier Mirande, cette soirée met à l’honneur ce grand classique de la gastronomie dans une version généreuse et conviviale. À partager (ou pas), accompagnés d’une mousse artisanale, dans une ambiance chaleureuse où le plaisir passe avant tout. .
Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est contact@tetedechou.fr
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English : Mercrecroûte à la Tête de Chou
L’événement Mercrecroûte à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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