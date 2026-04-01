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Mercrecroûte à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay

Mercrecroûte à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Tête de Chou

Adresse : 1 Avenue Maréchal Foch

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Épernay

Mercrecroûte à la Tête de Chou

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Tout public
Avis aux gourmands les pâtés en croûte sont à l’honneur à la Taproom ! En partenariat avec l’Atelier Mirande, cette soirée met à l’honneur ce grand classique de la gastronomie dans une version généreuse et conviviale. À partager (ou pas), accompagnés d’une mousse artisanale, dans une ambiance chaleureuse où le plaisir passe avant tout.   .

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est   contact@tetedechou.fr

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English : Mercrecroûte à la Tête de Chou

L’événement Mercrecroûte à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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