Mercrecroûte à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay

Épernay

Mercrecroûte à la Tête de Chou

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Avis aux gourmands les pâtés en croûte sont à l’honneur à la Taproom ! En partenariat avec l’Atelier Mirande, cette soirée met à l’honneur ce grand classique de la gastronomie dans une version généreuse et conviviale. À partager (ou pas), accompagnés d’une mousse artisanale, dans une ambiance chaleureuse où le plaisir passe avant tout. .

Tête de Chou 1 Avenue Maréchal Foch Épernay 51200 Marne Grand Est contact@tetedechou.fr

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English : Mercrecroûte à la Tête de Chou

L’événement Mercrecroûte à la Tête de Chou Épernay a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Epernay en Champagne