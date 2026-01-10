Brunch dans les vignes

7 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 105 – 105 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 14:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Offrez-vous un moment hors du temps avec notre brunch gourmand dans les vignes de Champagne, une expérience immersive mêlant gastronomie, dégustation de champagne et art de vivre champenois.

Installés au cœur du vignoble, profitez d’une ambiance conviviale, authentique et élégante.

Dès votre arrivée, profitez du transport en véhicule de collection, d’un accueil chaleureux et d’une immersion totale dans l’univers du champagne. Ici, on prend le temps de savourer, de partager et de profiter pleinement de l’instant. Savourez un brunch généreux et raffiné, composé de douceurs sucrées et de mets salés soigneusement sélectionnés, à déguster au milieu des vignes chez un vigneron familial. Une parenthèse gourmande pensée pour ravir tous les palais, dans un cadre naturel d’exception. Pour accompagner ce brunch, appréciez la dégustation de 3 verres de champagne, pour découvrir toute la finesse et la diversité du terroir de la région. Des boissons soft sont également incluses pour une expérience accessible à tous. Plongez dans une atmosphère joyeuse et détendue grâce à des jeux en bois vintages, des ateliers sur les arômes du champagne et la présence d’un saxophoniste, qui accompagne ce moment d’une touche musicale élégante et festive. Un vrai esprit guinguette chic au milieu des vignes. Pour parfaire l’expérience, chaque participant repart avec un cadeau souvenir, pour garder une trace de ce moment unique en Champagne. .

7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est contact@myvintagetourcompany.com

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English : Brunch dans les vignes

L’événement Brunch dans les vignes Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne