Vign'Art 2026

Épernay Marne

Début : 2026-05-22

fin : 2026-09-27

2026-05-22

Vign’Art, Festival d’Art contemporain et de Land Art situé au cœur du vignoble de la Champagne, réitère l’expérience pour la 7ème année !

L’Association pour la promotion de l’Art Contemporain et du Land Art dans le vignoble est l’organisatrice du festival Vign’Art, le festival d’art contemporain et de land art dans le vignoble champenois. Avec l’appui des collectivités, des maisons de champagne et vignerons, des partenaires privées, elle souhaite promouvoir différentes formes d’art en le mettant en valeur dans le vignoble. Cela passe par un festival annuel qui réunit des artistes exposant au plus près de la vigne.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025.

Découvrez les sites retenus pour l’édition 2026 sur le site internet https://www.vignart.fr/ .

