Ateliers Fusions Chorégraphiques Parc des loisirs Roger-Menu Épernay
Ateliers Fusions Chorégraphiques Parc des loisirs Roger-Menu Épernay dimanche 10 mai 2026.
Épernay
Ateliers Fusions Chorégraphiques
Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Retrouvez Laura Anglade, Kelly Willems et Lucie Truc pour un après-midi d’ateliers chorégraphiques fusionnant la danse jazz, contemporaine et classique.
14h-15h enfants 8-12 ans
15h-16h30 ados
16h30-18h adultes .
Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 52 33 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Fusions Chorégraphiques
L’événement Ateliers Fusions Chorégraphiques Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne
À voir aussi à Epernay (Marne)
- Mercrecroûte à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay 22 avril 2026
- After Party des Halles Back to 2010 à la Tête de Chou Tête de Chou Épernay 24 avril 2026
- Le Vignoble d’Epernay Épernay Marne 1 mai 2026
- Latitudes musicales par Ars Vocalis Choeur de Champagne Rue de Magenta Épernay 3 mai 2026
- Marché aux fleurs Épernay 10 mai 2026