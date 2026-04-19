Ateliers Fusions Chorégraphiques Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Épernay

Ateliers Fusions Chorégraphiques

Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Retrouvez Laura Anglade, Kelly Willems et Lucie Truc pour un après-midi d’ateliers chorégraphiques fusionnant la danse jazz, contemporaine et classique.

14h-15h enfants 8-12 ans

15h-16h30 ados

16h30-18h adultes .

Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 52 33 83

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English : Ateliers Fusions Chorégraphiques

L’événement Ateliers Fusions Chorégraphiques Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne