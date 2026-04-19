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Ateliers Fusions Chorégraphiques Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Ateliers Fusions Chorégraphiques Parc des loisirs Roger-Menu Épernay dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Parc des loisirs Roger-Menu

Adresse : Halle des Sports Pierre Gaspard

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Épernay

Ateliers Fusions Chorégraphiques

Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Retrouvez Laura Anglade, Kelly Willems et Lucie Truc pour un après-midi d’ateliers chorégraphiques fusionnant la danse jazz, contemporaine et classique.

14h-15h enfants 8-12 ans
15h-16h30 ados
16h30-18h adultes   .

Parc des loisirs Roger-Menu Halle des Sports Pierre Gaspard Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 52 33 83 

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English : Ateliers Fusions Chorégraphiques

L’événement Ateliers Fusions Chorégraphiques Épernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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