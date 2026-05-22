Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François Hôtel des Monnaies Cluny

Cluny

Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François

Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09

Fort du succès des rendez-vous d’improvisation de 2025 autour de l’installation de Nora Mulder et Koen Kaptijn, le festival accueille de nouvelles performances hors du commun dans le cadre charmant de l’Hôtel des Monnaies.

Accueillir Jean-Charles François, tour à tour percussionniste, improvisateur, poète, compositeur, est une grande chance pour le festival.

Trois rendez vous sont prévus autour de ses conférences .

À ne pas rater!

Depuis les années 1980, je me suis intéressé à développer des conférences-performances (inspirées par celles de John Cage) dans lesquelles le texte poétique correspond à la fois à un exposé théorique et à sa mise en forme artistique. J.C. François

Lundi à 17h Le Slam des climats (2022), sur les vins de Bourgogne

Mardi à 17h Nosos (2009) sur l’idée de saturation

Jeudi à 17h Emmêlements, Réseaux, Noeuds (1987) sur la mémoire

Ces conférences-performances seront suivies chaque jour par une partie improvisée, au cours de laquelle différents musiciens invités se joindront à Jean-Charles François. .

Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François

L’événement Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)