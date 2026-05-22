Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François Hôtel des Monnaies Cluny
Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François Hôtel des Monnaies Cluny lundi 6 juillet 2026.
Cluny
Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François
Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-06 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09
Fort du succès des rendez-vous d’improvisation de 2025 autour de l’installation de Nora Mulder et Koen Kaptijn, le festival accueille de nouvelles performances hors du commun dans le cadre charmant de l’Hôtel des Monnaies.
Accueillir Jean-Charles François, tour à tour percussionniste, improvisateur, poète, compositeur, est une grande chance pour le festival.
Trois rendez vous sont prévus autour de ses conférences .
À ne pas rater!
Depuis les années 1980, je me suis intéressé à développer des conférences-performances (inspirées par celles de John Cage) dans lesquelles le texte poétique correspond à la fois à un exposé théorique et à sa mise en forme artistique. J.C. François
Lundi à 17h Le Slam des climats (2022), sur les vins de Bourgogne
Mardi à 17h Nosos (2009) sur l’idée de saturation
Jeudi à 17h Emmêlements, Réseaux, Noeuds (1987) sur la mémoire
Ces conférences-performances seront suivies chaque jour par une partie improvisée, au cours de laquelle différents musiciens invités se joindront à Jean-Charles François. .
Hôtel des Monnaies 6 Rue d’Avril Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com
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English : Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François
L’événement Conférences-performances-improvisations, Jean-Charles François Cluny a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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