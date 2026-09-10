Conférences sur l’art rupestre préhistorique d’Île-de-France : dialogue avec la création contemporaine, Musée de Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours

Informations pratiques

Conférences sur l’art rupestre préhistorique d’Île-de-France : dialogue avec la création contemporaine Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de Préhistoire d’Ile-de-France Seine-et-Marne

Sans réservation dans la limite des places disponibles – Tout public à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

14h00 – Conférence de Boris Valentin – Recherches sur l’art rupestre préhistorique en Île-de-France

Des gravures dans plus de 3 000 petites cavités dans les chaos de grès entre Nemours et Rambouillet, quelques animaux, des centaines de sillons souvent organisés en quadrillages… Quelle part en est préhistorique ? À quels rituels renvoie-t-elle ? Comment préserver ce patrimoine exceptionnel ?

Boris Valentin est professeur à l’université Paris 1 et coordone un programme de valorisation et de recherche sur les gravures rupestres préhistoriques du massif de Fontainebleau.

Musée de Préhistoire d’Ile-de-France 48 Avenue Etienne Dailly, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33164785480 https://www.musee-prehistoire-idf.fr Construit entre 1977 et 1979, le bâtiment est l’oeuvre de Roland Simounet (1927-1996). En béton brut de décoffrage, il possède une couverture en terrasses et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur les jardins intérieurs, le parc boisé et les rochers de grès qui l’entourent. Par sa forme et ses matériaux, il se fond dans l’univers minéral des chaos de grès environnants. Ses façades vitrées et l’organisation des salles autour de patios permettent un dialogue permanent entre l’architecture, les collections et le sous-bois. Autoroute A6 SNCF gare de Nemours St Pierre

Conférence

© Emmanuel Breteau