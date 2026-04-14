Conférenciers en herbe, Musée des Peintres de Barbizon, Barbizon

Conférenciers en herbe Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Peintres de Barbizon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Plongez dans une visite nocturne originale du musée des peintres de Barbizon, guidée par des collégiens passionnés ! Élèves de 6e, de 5e et du dispositif ULIS du collège Alfred Sisley de Moret-sur-Loing se font conférenciers le temps d’une soirée pour vous raconter l’histoire de l’auberge Ganne, partager anecdotes et découvertes, et vous dévoiler leurs œuvres coups de cœur… avec leurs propres mots.

Musée des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon, France Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 33160662227 https://www.musee-peintres-barbizon.fr Mobilier peint par les artistes, peintures, dessins et graffitis faits sur les murs des chambres par les artistes. Collection de peintures de paysage. Par la route depuis Paris : autoroute A6 en direction de Lyon, sortie Fontainebleau, puis prendre la sortie Barbizon. Transports en commun : train depuis Paris Gare de Lyon jusqu’à Melun, Bois le roi ou Fontainebleau-Avon. Puis bus jusqu’à Barbizon sauf certains jours, bien vérifier les horaires (sites www.transilien.com,…)

Visite commentée par les élèves du collège Alfred Sisley de Moret-sur-Loing

© musée des peintres de Barbizon