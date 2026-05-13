Un voyage inattendu parmi les œuvres du musée, Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon
Un voyage inattendu parmi les œuvres du musée, Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon samedi 23 mai 2026.
Un voyage inattendu parmi les œuvres du musée Samedi 23 mai, 20h00 Musée départemental des peintres de Barbizon Seine-et-Marne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Vous allez vivre une soirée merveilleuse où vous serez troublé par ce qui vous entoure…
Est-ce la lueur des bougies qui vous donnera cette étrange impression de voir s’animer tout autour de vous ?
Est-ce vous qui rentrerez dans les tableaux ou les peintres qui en sortiront… ?
Est-ce réel ou est-ce votre imagination ?
Une chose est sûre, les rencontres que vous allez faire seront extraordinaires !
Théâtre immersif à 6 comédiens
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
Musée départemental des peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art