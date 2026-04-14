Un voyage inattendu (spectacle théâtral), Musée des Peintres de Barbizon, Barbizon

Un voyage inattendu (spectacle théâtral) Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Peintres de Barbizon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Spectacle théâtral immersif à six comédiens, par la compagnie Les Arlequins

Vous allez vivre une soirée merveilleuse où vous serez troublés par ce qui vous entoure… Est-ce la lueur des bougies qui vous donnera cette étrange impression de voir s’animer tout autour de vous ? Est-ce vous qui rentrerez dans les tableaux, ou les peintres qui en sortiront ?

Musée des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon, France Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 33160662227 https://www.musee-peintres-barbizon.fr Mobilier peint par les artistes, peintures, dessins et graffitis faits sur les murs des chambres par les artistes. Collection de peintures de paysage. Par la route depuis Paris : autoroute A6 en direction de Lyon, sortie Fontainebleau, puis prendre la sortie Barbizon. Transports en commun : train depuis Paris Gare de Lyon jusqu’à Melun, Bois le roi ou Fontainebleau-Avon. Puis bus jusqu’à Barbizon sauf certains jours, bien vérifier les horaires (sites www.transilien.com,…)

Spectacle théâtral « Un voyage inattendu »

©musée des peintres de Barbizon