Un voyage inattendu (spectacle théâtral), Musée des Peintres de Barbizon, Barbizon
Un voyage inattendu (spectacle théâtral), Musée des Peintres de Barbizon, Barbizon samedi 23 mai 2026.
Un voyage inattendu (spectacle théâtral) Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Peintres de Barbizon Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Spectacle théâtral immersif à six comédiens, par la compagnie Les Arlequins
Vous allez vivre une soirée merveilleuse où vous serez troublés par ce qui vous entoure… Est-ce la lueur des bougies qui vous donnera cette étrange impression de voir s’animer tout autour de vous ? Est-ce vous qui rentrerez dans les tableaux, ou les peintres qui en sortiront ?
Musée des Peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon, France Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France 33160662227 https://www.musee-peintres-barbizon.fr Mobilier peint par les artistes, peintures, dessins et graffitis faits sur les murs des chambres par les artistes. Collection de peintures de paysage. Par la route depuis Paris : autoroute A6 en direction de Lyon, sortie Fontainebleau, puis prendre la sortie Barbizon. Transports en commun : train depuis Paris Gare de Lyon jusqu’à Melun, Bois le roi ou Fontainebleau-Avon. Puis bus jusqu’à Barbizon sauf certains jours, bien vérifier les horaires (sites www.transilien.com,…)
Spectacle théâtral « Un voyage inattendu »
©musée des peintres de Barbizon