‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon Théâtre de l’Incongru Avignon
‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon Théâtre de l’Incongru Avignon samedi 4 juillet 2026.
‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon Théâtre de l’Incongru Avignon 4 – 10 juillet
Il ressemble à un homme mais ce n’est pas un homme…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T22:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T23:00:00.000+02:00
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Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon
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