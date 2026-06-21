‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon Théâtre de l’Incongru Avignon samedi 4 juillet 2026.

‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon Théâtre de l’Incongru Avignon 4 – 10 juillet

Il ressemble à un homme mais ce n’est pas un homme…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T22:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T23:00:00.000+02:00

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Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon



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