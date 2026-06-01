Confidence Animale Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire

Confidence Animale Les Vendredis de Vair

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans Confidence Animale , Nina Migeon livre un secret intime celui d’une femme qui se sent animal parmi les animaux. Par la danse et l’acrobatie, elle explore cette identité enfouie, adoptant peaux, os et regards pour interroger notre place dans le vivant.

Face à la défaunation, elle piste l’invisible les liens ténus qui nous relient au reste du monde. Un spectacle tout public dès 4 ans, où le mouvement devient récit et où chacun est invité à ressentir, plutôt qu’à comprendre, ce qui nous attache au vivant.

Entrée gratuite.

À partir de 4 ans.

Bar sur place.

Repli en cas de mauvais temps Salle Madeleine Cartier. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

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English :

In Confidence Animale , Nina Migeon reveals an intimate secret: that of a woman who feels like an animal among animals. Through dance and acrobatics, she explores this buried identity, adopting skins, bones and looks to question our place in the living world.

L’événement Confidence Animale Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis