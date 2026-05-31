Confidences tunisiennes avec Marie Nimier et Naidra Ayadi, Auditorium Julien Gracq,

Confidences tunisiennes avec Marie Nimier et Naidra Ayadi Jeudi 17 septembre, 20h30 Auditorium Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Interprétation du roman Confidences tunisiennes de Marie Nimier publié chez Gallimard en 2024, sur la scène de l’Auditorium Julien Gracq.

Par Marie Nimier, autrice, lauréate du prix Médicis en 2004, accompagnée de l’actrice, metteuse en scène et réalisatrice Naidra Ayadi.

Auditorium Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241197355 »}]

Interprétation du roman Confidences tunisiennes de Marie Nimier publié chez Gallimard en 2024, sur la scène de l’Auditorium Julien Gracq.

©Maison Julien Gracq