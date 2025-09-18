Connaissance du monde Le Pérou Pau

Connaissance du monde Le Pérou Pau mardi 10 mars 2026.

Connaissance du monde Le Pérou

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.8 – 6.8 – 8.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Laissez-vous guider par le film Pérou, des sommets sacrés à la racine du monde du cinéaste-conférencier québécois André Maurice, pour découvrir un Pérou authentique à l’image de l’incontournable Machu Picchu, les communautés indigènes, les artistes de Lima, les récoltants de café, de thé, de cacao et les producteurs de pisco, une eau-de-vie de raisin, tout cela agrémenté par la danse des ciseaux ou les paroles de David, sur son île du lac Titicaca.

Destination de choix depuis nombre d’années, le Pérou se distingue par ses richesses archéologiques, sa diversité environnementale, sa gastronomie, ses ressources naturelles, son patrimoine culturel. Le Pérou, dit-on souvent, est un mendiant assis sur un trône en or .

Séances à 15h séance au CGR Saint Louis

Séances à 20h séance au CGR Université .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

