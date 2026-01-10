Connaissance du “parler chien” et gestion des interactions Parc Beaulieu (crapa) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien : https://calendly.com/molosse-et-minus et choisissez « Atelier 2 En Duo avec votre Chien – Parc Beaulieu »Atelier GRATUIT Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public

En binôme avec votre chien : Comprendre la communication canine et savoir décrypter les signaux émis par nos poilus est essentiel pour favoriser des interactions sereines et respectueuses. AU PROGRAMMEDécoder le langage et les signaux du chienGérer les interactions avec ses congénères et les humain·esAjuster sa posture en tant qu’humain·e POUR QUI ?À destination des propriétaires de chiens, pour leur permettre de mieux gérer les interactions de leur chien avec les autres chiens et avec les humain·es, dans le respect de chacun·e. PAR QUI ?Animé par les éducatrices canin Agathe (L’heure de la récré) ou Julie (S’apprivoiser). OÙ ?Dans chacun des deux caniparcs de l’Ile de Nantes : Square Vertais et Parc Naturel de Beaulieu. COMMENT ?Chaque atelier d’une heure accueille 4 binômes humain·e-chien pour des exercices dans le caniparc. Le public à l’extérieur du caniparc peut assister à ces ateliers en écoutant, en observant et en posant des questions. Evénement porté par l’assocation Molosse & Minus : https://www.molosse-et-minus.com/

Parc Beaulieu (crapa) Nantes 44021

https://calendly.com/molosse-et-minus



Afficher la carte du lieu Parc Beaulieu (crapa) et trouvez le meilleur itinéraire

