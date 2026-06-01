Connaissez-vous le jardin de Carlo Scarpa?, Fondazione Querini Stampalia, Venezia

Connaissez-vous le jardin de Carlo Scarpa? Dimanche 7 juin, 16h00 Fondazione Querini Stampalia Venezia

Visite guidée incluse dans le prix du billet. Maximum 20 personnes. Le billet est selon le tarif : 15€ plein, réduit de 12€ et 10€, gratuit pour ceux qui sont prévus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La Fondation Querini Stampalia est parmi les quatre finalistes du concours #Volotea4Veneto avec un projet dédié au Jardin de Carlo Scarpa. Aujourd’hui, ce lieu montre les signes du temps et nécessite une importante intervention de conservation.

Pour mettre en valeur le jardin et le faire connaître à tous, nous proposons une visite guidée, le dimanche, incluse dans le prix du billet.

Dimanche 7 juin, 16h

Nous rappelons que pour les résidents de la municipalité de Venise, l’entrée est gratuite le dimanche.

Soutenir ce projet par votre vote signifie reconnaître la valeur du Jardin de Carlo Scarpa : un geste simple et nécessaire, pour protéger un petit miracle d’architecture et de nature.

Votez maintenant : https://www.volotea4veneto.comSeleziona : Fondation Querini Stampalia de Venise

Fondazione Querini Stampalia Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252 – 30122, Venezia Venezia 30122 Venezia-Murano-Burano Venezia Veneto [{« type »: « link », « value »: « https://booking.querinistampalia.org/it/booknow? »}] [{« link »: « https://www.volotea4veneto.comSeleziona »}]

La Fondation Querini Stampalia est parmi les quatre finalistes du concours #Volotea4Veneto avec un projet dédié au Jardin de Carlo Scarpa. Aujourd’hui, cet endroit montre les signes des temps et a bes

© Adriano Mura. Fondazione Querini Stampalia, Venezia