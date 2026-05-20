Connectés Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Connectés

Mardi 23 juin 2026 de 17h à 22h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:00:00

fin : 2026-06-23 22:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Speed meeting, tables rondes, marché de créateurs, remise de diplômes et cocktail DJ set.

Entrepreneurs, financeurs et institutionnels réunis pour connecter, pitcher et entreprendre ensemble.







Le mardi 23 juin, La Friche la Belle de Mai accueille une soirée dédiée à l’entrepreneuriat engagé, de 17h à 22h aux Grandes Tables. La journée s’ouvre sur un temps de networking visuel, un marché de créateurs et une exposition mettant à l’honneur les entrepreneurs de l’écosystème.





A 17h30, place au speed meeting 30 entrepreneurs pitchent en 2 minutes face à des financeurs, mentors et structures d’accompagnement, répartis par corners thématiques avec rotation toutes les 5 minutes.







A partir de 18h30, la soirée prend une dimension institutionnelle avec les prises de parole de La Ruche, la Préfète, France Travail et la BPI, suivies de trois tables rondes autour de thématiques fortes entreprendre en quartier prioritaire (QPV), grandir dans l’ESS sans perdre ses valeurs, et l’entrepreneuriat des personnes réfugiées.

Après la remise des diplômes des promotions, la soirée se prolonge jusqu’à 22h dans une ambiance conviviale boissons et DJ set pour poursuivre librement les échanges initiés dans la journée. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Speed meeting, round tables, designer market, graduation ceremony and cocktail DJ set.

L’événement Connectés Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille