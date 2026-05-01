Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More

Samedi 23 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 04:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Groove Solaire fait son grand retour au Chapiteau pour une nouvelle vague de chaleur musicale.



Une nuit pensée comme une montée progressive entre grooves brûlants, rythmes solaires et énergie cosmique !

Pour cette édition, nous accueillons Valentine Groove, DJ et productrice parisienne aux sélections groovy et lumineuses, naviguant entre house, tech house et disco.



Autour d’elle, une sélection d’artistes locaux viendra prolonger le voyage jusqu’au bout de la nuit.



Préparez-vous à danser sous une pluie de chaleur, de basses et de bonnes ondes.





Line up



Valentine Groove



https://www.instagram.com/valentinegroove_/







Discobolos

https://www.instagram.com/disco_bolos/



Likeavirgile

https://www.instagram.com/likeavirgile_/







Groovence Team

https://www.instagram.com/groovence_discs/











21h: Ouverture des portes

22h Début des DJ sets

4h fermeture .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Groove Solaire returns to the Chapiteau for a new wave of musical warmth.



A night conceived as a gradual rise from searing grooves to solar rhythms and cosmic energy!

L’événement Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille