Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement
Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More
Samedi 23 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 04:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Groove Solaire fait son grand retour au Chapiteau pour une nouvelle vague de chaleur musicale.
Une nuit pensée comme une montée progressive entre grooves brûlants, rythmes solaires et énergie cosmique !
Pour cette édition, nous accueillons Valentine Groove, DJ et productrice parisienne aux sélections groovy et lumineuses, naviguant entre house, tech house et disco.
Autour d’elle, une sélection d’artistes locaux viendra prolonger le voyage jusqu’au bout de la nuit.
Préparez-vous à danser sous une pluie de chaleur, de basses et de bonnes ondes.
Line up
Valentine Groove
https://www.instagram.com/valentinegroove_/
Discobolos
https://www.instagram.com/disco_bolos/
Likeavirgile
https://www.instagram.com/likeavirgile_/
Groovence Team
https://www.instagram.com/groovence_discs/
21h: Ouverture des portes
22h Début des DJ sets
4h fermeture .
Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43
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English :
Groove Solaire returns to the Chapiteau for a new wave of musical warmth.
A night conceived as a gradual rise from searing grooves to solar rhythms and cosmic energy!
L’événement Groove Solaire Valentine Groove, Discobolos & More Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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